In piazza per “libere scegliere” aborto

(ANSA) – PERUGIA, 21 GIU – “Libere di scegliere, questa è la mia vita, la RU la voglio garantita”: è il messaggio lanciato in occasione della manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio nel centro di Perugia contro la modifica da parte della Regione della delibera sull’aborto farmacologico, che prevede ora tre giorni di ricovero in ospedale e non più il solo day hospital. In tante si sono ritrovate in piazza IV Novembre, nonostante la pioggia, per un appuntamento promosso dalla Rete umbra per l’autodeterminazione e animato da numerose realtà associative femministe e singole donne dell’Umbria. Una mobilitazione che vuole essere – hanno annunciato gli organizzatori – di carattere nazionale e “attraversare in futuro le piazze di tutte le regioni italiane”. Un “primo passo di un unico cammino in difesa delle donne” è stato detto negli interventi. Alla manifestazione hanno aderito realtà e donne provenienti non solo da tutta l’Umbria, ma anche dal resto d’Italia. “Perché la battaglia contro la decisione della Giunta Tesei ha una valenza nazionale” è stato sottolineato.