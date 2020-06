Spaccio in movida, blitz carabinieri dopo denunce residenti

(ANSA) – NAPOLI, 21 GIU – Grazie alle lamentele di alcuni residenti di Largo San Giovanni Maggiore, a Napoli, convinti che la piazza fosse luogo di spaccio di droga durante la movida serale, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro hanno arrestato per spaccio Giovanni Esposito, 21enne del quartiere Pendino e noto alle forze dell’ordine. Su disposizione del comando provinciale della città, i militari hanno organizzato ‘appostamenti’ mischiandosi alla folla. Al primo scambio di droga, sono intervenuti e hanno bloccato il giovane. In tasca aveva una dose di marijuana di 1,5 grammi, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.