Calcio: Premier; Chelsea vince in rimonta, difende 4/o posto

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Il Chelsea vince in rimonta sul campo dell’Aston Villa in un incontro della 30/a giornata di Premier League e porta a cinque lunghezze il suo vantaggio sulle squadre rivali per il quarto posto, il Manchester United e i Wolves. Dopo la rete nel finale di primo tempo di Hause, il Chelsea ha ribaltato le sorti della gara attorno al 15′ della ripresa, con due reti in due minuti siglate da Pulisic e Giroud. Un brutto colpo per i padroni di casa, penultimi in classifica con 26 punti. In un’altra partita della domenica, che si concluderà con il derby Everton-Liverpool, lo Sheffield United è stato sconfitto a sorpresa per 3-0 a Newcastle, un ko che impedisce alla neopromossa l’aggancio alla zona Europa. Dopo la beffa tecnologica subita nella partita con il Villa di giovedì scorso – la goal line technology non ha funzionato negando una rete nel finale di gara -, lo Sheffield non può recriminare per il risultato della trasferta. Perso all’inizio della ripresa Egan per doppia ammonizione, la squadra ospite ha pagato un ‘liscio’ in area di un difensore che ha permesso a Saint-Maximin di segnare l’1-0 , risultato arrotondato poi da Ritchie e Joelinton. (ANSA).