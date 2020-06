Floyd: Hamilton scende in piazza per ‘Black Lives Matter’

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Lewis Hamilton scende in piazza contro la discriminazione razziale, partecipando di persona ad un evento antirazzista svoltosi a Londra a sostegno della campagna “Black Lives Matter”. Come riporta lo stesso pluricampione del mondo di Formula 1 sul suo profilo Instagram, il britannico ha preso parte alla manifestazione con il volto coperto, indossando una maglietta nera con la scritta “Black is a vibe” ed esponendo cartello “Black Lives Matter”. Insieme all’immagine, Hamilton ha anche scritto un messaggio, ancora forte come altri che aveva diffuso in precedenza : “Il vostro silenzio è ancora assordante. Nel vostro silenzio potete anche essere persone che non sono razziste, ma abbiamo bisogno che tutti dimostrino di essere contrari al razzismo – afferma il pilota – Parlate per aiutarci a diffondere e a rendere consapevoli le persone delle ingiustizie e dei pregiudizi che i neri e le persone di colore affrontano quotidianamente, e che affrontano da centinaia di anni. Non possiamo tacere oggi. Abbiamo bisogno della vostra voce”. Tra le varie iniziative adottate dal campione a sostegno della campagna contro il razzismo, solo ieri ha annunciato di voler lanciare ‘The Hamilton Commission’, un progetto illustrato al Sunday Times. Si tratta. ha spiegato, di una partnership di ricerca per coinvolgere negli sport motoristici un maggior numero di giovani di colore in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, abbattendo le barriere che spesso impediscono a giovani con alle spalle contesti difficili di approcciarsi all’industria del mondo delle corse. (ANSA).