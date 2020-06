Calcio: Lippi, stadi riaperti? Credo ci stiano pensando

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – “Tutti noi volevamo che cominciasse il campionato, non ci piacevano gli algoritmi e i Playoff. Con la quarantena-soft non ci saranno più dubbi sulla fine della stagione. Direi che le squadre sono a buon punto, impossibile che i calciatori siano in grandi condizioni, non hanno giocato nemmeno un’amichevole. Le squadre che accusano meno sono quelle dotate di compattezza e organizzazione difensiva. Come il Napoli”. Così l’ex ct Marcello Lippi, intervenuto a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “Un mio ricordo di Mario Corso? Era una grande persona, l’ho conosciuto e apprezzato anche fuori dal campo. Era una persona gentile, di una dolcezza infinita”. “Il pubblico negli stadi? Penso ci stiano pensando – sottolinea Lippi – visto che riaprono le discoteche, i cinema e i teatri, si possono riaprire parzialmente anche gli stadi”. Su Gattuso e il Napoli, l’ex ct ammette: “Se qualcuno pensa di essere sazio, Rino se lo mangia. Ha creato un senso di appartenenza, ha rimesso a posto tutto, si è fatto apprezzare, ha ricompattato e ha ottenuto i primi risultati”. (ANSA).