Malore in mare, turista annega all’Elba

(ANSA) – CAPOLIVERI, 22 GIU – Un turista di 76 anni di Milano è morto per annegamento nelle acque davanti a Capoliveri (Livorno) all’isola d’Elba. L’uomo sarebbe entrato in acqua dalla spiaggia di Morcone per fare il bagno e poi probabilmente ha accusato un amore ed è annegato. Come spiegano dal 118, il 76enne è stato soccorso dai volontari della Croce verde di Capoliveri, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare se non la constatazione del decesso da parte del medico. Sul posto è intervenuta anche la capitaneria. La morte del 76enne arriva a poco meno di 24 di distanza di quella di un turista tedesco di 60 anni annegato in mare davanti alla spiaggia dei cani di Marina di Castagneto (Livorno).