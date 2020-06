Coronavirus: in India 425mila casi, a Delhi quasi 60mila

(ANSA) – NUOVA DELHI, 22 GIU – L’India ha raggiunto 425mila casi di positivi al coronavirus, per un totale di 13.400 morti. Secondo i dati del Ministero della Salute, la capitale indiana ha superato con i suoi quasi 60 mila casi il Tamil Nadu, ed è diventata il secondo stato indiano più colpito dal Coronavirus. Delhi è al secondo posto, dopo lo stato del Maharasthra, anche per numero di decessi, in tutto 2175. Il Maharasthra ha oltre 132mila casi, di cui 66.500 solo a Mumbai, e 6170 morti. Negli ultimi tre giorni, da venerdì a domenica, Delhi ha registrato più di 3000 nuovi casi ogni 24 ore: molti esperti attribuiscono l’aumento quotidiano dei casi alla massiccia campagna di test avviata dall’amministrazione della città: solo ieri, secondo il quotidiano Times of India, sono stati fatti oltre 19.400 test. Sempre secondo il Times of India, si stima che in India la percentuale di test sulla popolazione sia di circa 5 su 1000, mentre a Delhi nei giorni scorsi si è toccato il 19 su 1000. (ANSA).