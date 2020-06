MADRID – È ufficiale. Nell’ambito della riunione dell’InterComites Spagna, che si è svolto qualche giorno fa per videoconferenza, è stata proposta la candidatura della Spagna per la prossima “Plenaria Europa” del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. L’assise, che dovrebbe svolgersi ad ottobre, probabilmente avrà per sede Madrid.

La proposta è stata lanciata dai Comites di Madrid e Barcellona, che presiedono Pietro Mariani e Alessandro Zehentner rispettivamente. Ed è stata immediatamente recepita dal Segretario Generale del Cgie, Michele Schiavone, e dal Vicesegretario Generale per l’Europa e l’Africa del Nord, Giuseppe Maggio, che hanno assistito all’InterComites.

La presenza italo-latinoamericana in Spagna

Le probabilità che la “Plenaria Europa” del Cgie possa realizzarsi in Spagna, stando ai commenti di alcuni dei partecipanti all’InterComites, sono assai alte. In linea di principio, non esisterebbero ragioni per respingere la proposta. Sebbene il presidente del Comites di Barcellona, Alessandro Zehentner, abbia indicato le Canarie quale probabile sede del “summit” del Cgie, pare poco probabile che questo possa realizzarsi in altra località che non sia Madrid. Almeno in questa occasione.

È plausibile che la riunione della “Plenaria Europa” del Cgie si svolga nell’elegante e accogliente sede della nostra Ambasciata a Madrid.

A dare particolare peso alla candidatura avanzata dai Comites spagnoli non è solo la numerosa e crescente comunità italiana residente nel Paese ma anche la cospicua presenza di italo-latinoamericani. Da anni la Spagna si è trasformata nella mecca per tanti figli d’italiani provenienti dall’America Latina. E, in particolare negli ultimi 5, 10 anni, per la diaspora italo-venezuelana. Sono tanti i giovani che oggi percorrono a ritroso il cammino dei genitori e dei nonni. Fuggono dalla persecuzione politica e la crisi economica e istituzionale che vive il Venezuela. Insegueno il sogno di un futuro migliore.

Nel corso dell’incontro dell’Intercomites, al quale ha assistito anche l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, sono state affrontate anche altre problematica. Tra queste, quella della scuola italiana di Barcellona e la carenza di personale presso gli nostri uffici della rete consolare.

