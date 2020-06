LONDRA. – Spogliato della sua tradizionale ritualità, senza tifosi né pinte di birra, trasformato inprodotto televisivo per il consumo domestico, e forzatamenteigienizzato dalla pandemia di coronavirus.

La nuova normalità del calcio inglese è un mix di novità, più o meno prevedibili, misure precauzionali e assenze ingombranti. A cominciare dalla più evidente, la mancanza di pubblico sugli spalti, sopperita dai rumori pre-registrati usati dalle tv.

Un sottofondo ambientale “da stadio” artificiale, per scongiurare l’effetto acquario, ma anche per non distrarre gli attori in campo con le telecronache, come si è giustificata una delle voci di Sky Sports. D’altronde in uno stadio vuoto, ogni suono resulta amplificato e sentito da chiunque, giocatori compresi.

“Consiglio a tutti di provarlo. Il rumore della folla aiuta. Se c’è silenzio, ti viene da pensare che i giocatori ti sentiranno”, ha raccontato Ian Herbert

Dopo 100 giorni di assenza, dunque, la Premier League è tornata a ritmo battente, con 11 partite in cinque giorni. Tutte trasmesse in diretta tv, come non era mai capitato in passato.

Una scelta obbligata (per ragioni di ordine pubblico) quanto lungimirante: la Bbc – che non trasmetteva una partita di campionato in diretta dal 1988 – per un incontro minore (Bournemouth-Crystal Palace 0-2) ha registrato quasi 4 milioni di spettatori.

Il campo ha rimandato per il momento il verdetto più scontato, il trionfo del Liverpool. Fermati sul pari dall’Everton di Carlo Ancelotti, i Reds dovranno aspettare almeno luglio – magari in occasione della trasferta proprio sul campo del Manchester City – per festeggiare quel titolo nazionale atteso da 30 anni.

Da un punto di vista statistico, viceversa, emerge come gli stadi chiusi abbiano ridotto, significativamente, il vantaggio di giocare in casa: solo tre le vittorie domestiche in 11 incontri. Un impatto ancora più evidente se esteso anche alle gare di Championship (la seconda divisione inglese) disputate dopo il lockdown: in totale 22 partite e solo cinque successi per i padroni di casa.