Stella non c’è più,amici fanno maturità per lei

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – E’ morta troppo presto Stella Tatangelo, è morta prima delle tante tappe che la vita giovane riserva. Tra queste la maturità, quell’esame che segna l’abbandono degli anni spensierati del liceo. Oggi i suoi compagni di classe del Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora (Frosinone), hanno voluto però celebrare questo rito di gioventù in nome di Stella sostenendo per lei l’esame di maturità. Un elaborato sull’amicizia, e non poteva essere diversamente per una ragazza che per quattro anni si è seduta con loro tra i banchi condividendo lezioni ma soprattutto un tratto di vita. Stella era molto amata nella sua scuola che le ha anche dedicato il campo sportivo. A seguire l’esame sostenuto dai sette amici i genitori della liceale, mamma Irene e papà Gabriele. Alla fine i genitori hanno voluto anche la foto ricordo di fine anno: perchè la V A del Liceo Vincenzo Simoncelli Anno 2019-2020 non ha dimenticato Stella Tatangelo, oggi diplomata.