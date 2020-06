Protesta Fotografi e Videografi AFVP in piazza Montecitorio

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Il giorno 22 giugno dalle ore 10,30, Fotografi e Videografi associati alla AFVP, hanno manifestato a Roma in piazza Montecitorio il disagio economico, conseguenza dell’emergenza Covid-19, che ha causato l’annullamento e/o il rinvio di quasi tutte le cerimonie previste nel 2020. ”Le difficoltà della nostra categoria sono evidenti, così come quelle di altre aziende collegate al mondo della cerimonia e del wedding in particolare. Il comparto cerimonie muove, con un fatturato di diversi miliardi di euro annui, un mercato che interessa anche molte altre attività che danno lavoro a migliaia di persone”. A Roma erano per consegnare una lettera a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale manifestavano i loro disagi ed anche alcune richieste utili a far ripartite non solo il settore foto-videografico. (ANSA).