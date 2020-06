Il virus accelera nel mondo, nuovo record di casi

ROMA. – Se l’Europa ormai sembra ormai avere alle proprie spalle la prima ondata del coronavirus e può guardare con ottimismo alla stagione estiva appena iniziata, a livello mondiale la pandemia continua invece ad accelerare e a mietere migliaia di vittime.

I contagi sono saliti ad oltre nove milioni di casi ed è l’America Latina che in questo momento si trova a fronteggiare la situazione più drammatica. A certificare la nuova impennata del Covid-19 è l’Organizzazione mondiale della Sanità.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha registrato il record di 183.000 nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di contagi riscontrati in un solo giorno dall’inizio della pandemia.

Una crisi che è molto più che sanitaria, ma è “economica, sociale e, in molti paesi, politica, i cui effetti si faranno sentire per decenni”, ha ammonito il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Che è tornato a sottolineare come sia “essenziale che i Paesi non solo rispondano urgentemente alla pandemia, ma anche che investano in sistemi sanitari forti a livello nazionale e nella sicurezza sanitaria globale”.

Questo ultimo nuovo balzo nei contagi è dovuto soprattutto all’aumento delle persone positive nel Continente sudamericano.

In America latina nelle ultime 24 ore i casi sono saliti a quasi 2 milioni e cinquantamila e i morti stanno per raggiungere i centomila, secondo una statistica realizzata dall’ANSA in base ai dati ufficiali di 34 nazioni e territori.

Il Brasile segna un apparente rallentamento della curva dei contagi, ma per capire se si tratti di una reale inversione di tendenza occorrerà vedere l’andamento dei prossimi giorni.

Rimane comunque il Paese più colpito del continente e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore ha contato oltre 17.000 contagi, che portano il totale a quasi un milione e centomila positivi. I morti nell’ultima giornata sono stati 641, un dato che fa salire oltre quota 50.000 il conteggio delle vittime. A fronte di questa situazione, il governo ha prolungato per altri 15 giorni il divieto di ingresso degli stranieri nel Paese, anche se il presidente Jair Bolsonaro è tornato a insistere che forse “c’è stata un po’ di esagerazione” nelle misure per il contenimento della pandemia.

Nel Vecchio Continente, da segnalare il minimo assoluto nell’incremento giornaliero dei morti raggiunto nel Regno Unito: appena 15 in più nelle ultime 24 ore. Mentre a Mosca possono riaprire ristoranti, bar, palestre e piscine dopo tre mesi di stop.

Nonostante questo, anche in Europa continuano a sorgere qua e là nuovi focolai. Nella regione di Lisbona, in Portogallo, dovranno essere ripristinate diverse misure di contenimento per frenare la diffusione del virus. In Croazia la ripresa della diffusione del Sars-CoV-2 ha aperto la questione sull’opportunità di tenere le elezioni politiche il 5 luglio prossimo.

Fuori dall’Europa, è tornata a salire la preoccupazione in Israele, che ha adottato alcune misure immediate per circoscrivere l’epidemia: rafforzamento drastico dei controlli sul distanziamento sociale, ritorno dei monitoraggi elettronici – anche dei servizi segreti – per seguire i contagiati e la possibilità di istituire nuove “zone rosse”.

(di Salvatore Lussu/ANSA)