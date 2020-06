Ambasciatore Guariglia, videoconferenza con i Consoli Onorari

MADRID –Il lavoro svolto dai Consoli Onorari, specialmente in un paese come la Spagna dove risiedono oltre trecentomila connazionali, assume un valore particolare. Lo ha sottolineato l’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, nel corso di un incontro telematico con i Consoli Onorari. È stato il suo primo contatto con la rete consolare. Ed è avvenuto pochi giorni dopo la presentazione delle Lettere Credenziali al Re Felipe VI.

L’Ambasciatore ha colto l’occasione per ringraziare tutti per il lavoro svolto durante la pandemia. I numeri parlano chiaro: sono state gestite oltre 30mila telefonate e amministrate più di 20mila e-mail. Probabilmente il ponte aereo, Organizzato dall’Ambasciata in coordinazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, e che ha permesso a quasi 18 mila connazionali di rientrare in Italia, non sarebbe stato possibile senza il lavoro di assistenza fornita dall’intera rete consolare.

L’Ambasciatore Guariglia, poi, ha posto l’accento sulle diverse sfaccettature del lavoro del Consolato Onorario. Questo non si limita solo all’assistenza ai connazionali. Va oltre, sconfinando nell’ambito della promozione dell’italianità. In particolare, nei settori economici e culturali. Per il nostro Ambasciatore i Consolati Onorari, in una accezione moderna, rappresentano vere e proprie “antenne” dell’Ambasciata dislocate nelle diverse realtà locali e insulari della Spagna.

Il diplomatico ha assicurato ai titolari degli Uffici Onorari la massima disponibilità da parte dell’Ambasciata nell’assisterli al fine di facilitare lo svolgimento dei loro compiti. Quindi ha espresso il desiderio di voler effettuare alcune visite nelle rispettive sedi non appena le circostanze lo permetteranno.

Deal canto loro, i Consoli Onorari hanno gradito l’iniziativa dell’Ambasciatore Guariglia, che li ha incontrati, seppur in videoconferenza, in tempi così brevi. Ed hanno illustrato le specificità delle rispettive circoscrizioni, permettendo all’Ambasciatore di avere un panorama completo delle nostre comunità in Spagna e le loro esigenze.

Redazione Madrid