Calcio: Ribèry gioca ma viola non vincono col Brescia

FIRENZE. – La Fiorentina voleva vincere per avvicinarsi all’obiettivo salvezza ma nonostante i 92′ giocati da Ribéry dopo quasi 7 mesi di stop ha dovuto fermarsi sul proprio campo contro il Brescia ultimo in classifica.

É finita 1-1 con i lombardi passati per prima con Donnarumma su rigore, poi risposta viola col capitano Pezzella. Dentro un match contrassegnato da 7 ammonizioni e due espulsioni è un pari che delude i viola e sta loro stretto considerando le molte occasioni costruite specie nella ripresa compresi i gol annullati a Ribèry e Vlahovic.

Ma l’espulsione per doppio giallo di Caceres, seguita da quella per proteste di Iachini ha bloccato la spinta della Fiorentina che in pieno recupero ha rischiato la beffa: Dragowski ha sventato su Dessena all’ultimo secondo.

In un Franchi silenzioso da sembrare irreale, il Brescia pur in emergenza è partito meglio della Fiorentina ed è passato per primo al 17′ grazie a un rigore battuto da Donnarumma e assegnato dopo un contrasto Caceres-Dessena. I viola pur con Ribéry titolare dopo quasi 7 mesi e con Chiesa e Vlahovic in avanti ha faticato a dare ordine alla propria manovra. Ci ha pensato Pezzella a riportare in parità il match su corner conquistato dal campione francese e battuto da Pulgar. Per il capitano viola terza rete stagionale, ancora di testa.

Poco prima era stato Chiesa a mettere Joronen, ma squilli sporadici in una partita giocata a bassi ritmi sia per le condizioni fisiche che per il primo caldo estivo. Una partita cominciata con una breve cerimonia in tribuna per commemorare i giornalisti Manuela Righini (a 10 anni dalla scomparsa), Giampiero Masieri (morto un anno fa) e Alessandro Rialti, scomparso improvvisamente il 5 aprile e al quale verrà intitolata la tribuna stampa dello stadio Franchi.

Partito in sordina Ribéry è salito in cattedra: tanti palloni giocati compreso quello del gol annullato al 5′ per sospetta posizione di fuorigioco fischiata da Vlahovic. Il quale di lì a poco si è visto annullare il possibile 2-1 perché il pallone era uscito dal campo prima del cross di Chiesa, che verrà ammonito più tardi per fallo su Tonali e, diffidato, salterà la Lazio.

I viola hanno costruito molte occasioni, sfiorato la traversa con Pezzella ma senza riuscire a passare grazie anche a Joronen. Decimo pari stagionale per la Fiorentina e un successo che al Franchi manca da gennaio.