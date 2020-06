Usa: Trump firma la stretta sui visti di lavoro

(ANSA) – NEW YORK, 23 GIU – Donald Trump firma il provvedimento che sospende fino alla fine dell’anno alcuni visti di lavoro negli Stati Uniti. Una misura, secondo il presidente, per tutelare i lavoratori americani durante la ripresa economica dopo il coronavirus. Una decisione criticata da Amazon, Google e Twitter. “Ci opponiamo alla decisione miope dell’amministrazione. Prevenire gli ingressi di lavoratori altamente specializzati nel paese mette a rischio la competitività americana”, afferma Amazon. “L’immigrazione ha contribuito immensamente al successo economico dell’America e a Google. Delusi dalla decisione continuiamo a stare a fianco degli immigrati”, mette in evidenza l’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai. La decisione “mina uno dei maggiori asset economici dell’America: la sua diversità”, mette in evidenza Twitter, definendo la decisione dell’amministrazione “miope e profondamente dannosa per la forza economica degli Stati Uniti”.