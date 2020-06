Trump, l’accordo con la Cina è completamente intatto

(ANSA) – NEW YORK, 23 GIU – “L’accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Se tutto va bene continueranno a essere all’altezza dei termini dell’intesa”. Lo twitta Donald Trump nell’intento di spazzare via un equivoco che ha fatto fibrillare per qualche ora i mercati azionari. Il suo consigliere Peter Navarro aveva lasciato intendere, in una dichiarazione alla Fox, che l’accordo fosse “finito” a causa delle diverse vedute sull’origine del coronavirus. Lo stesso Navarro ha poi corretto il tiro affermando che le sue parole erano state “estrapolate dal contesto”.