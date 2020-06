(ANSA) – PECHINO, 23 GIU – La Cina ha ‘bacchettato’ l’Unione Europea per aver espresso “seria preoccupazione” per la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong durante un vertice con i leader cinesi, ieri, in videoconferenza. “La legislazione sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è un affare interno della Cina. Siamo contrari a qualsiasi interferenza straniera in questo affare”, ha detto il funzionario degli affari europei presso il Ministero degli Affari Esteri cinese, Wang Lutong.