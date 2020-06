(ANSA) – TORINO, 23 GIU – “Vittoria importante! Partita dopo partita, sempre tutti insieme!”: Cristiano Ronaldo festeggia così, su Instagram, la vittoria della sua Juventus sul campo del Bologna. Tre punti per la formazione di Maurizio Sarri, ritorno al gol per il portoghese: il 7 della Juve può esultare, da oggi però testa all’impegno casalingo contro il Lecce in programma venerdì. (ANSA).