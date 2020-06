‘Calabria terra di mafia’, polemiche per frase sito EasyJet

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 23 GIU – “Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. E’ la scritta comparsa sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost Easyjet in una pagina che pubblicizza la Calabria. Frase che sta già provocando polemiche sui social. Nella pagina, si scrive anche che la Calabria soffre “la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Per poi proseguire: “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”. Ironica la risposta dalla pagina Facebook “Lo Statale Jonico”: “Grazie agli amici di EasyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare – per amore di onestà – che abbiamo anche dei difetti”.