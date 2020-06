(ANSA) – GENOVA, 23 GIU – Ha picchiato la moglie perché non aveva cucinato il pesce per cena. Così la polizia ha allontanato d’urgenza da casa un uomo di 42 anni di origini rumene e lo ha denunciato per lesioni aggravate. L’uomo è tornato a casa ieri sera completamente ubriaco e dopo aver visto che nel piatto non c’era quello che voleva ha preso a pugni e schiaffi la donna davanti al figlioletto. La madre, per proteggere se stessa e anche il piccolo, si è chiusa nella stanza accanto dove il marito è entrato mandando in frantumi il vetro della porta finestra e ferendo la moglie con le schegge. A quel punto la donna è scappata di casa con il figlio trovando rifugio da un vicino che ha richiesto l’intervento della polizia. Agli agenti intervenuti ha raccontato che le violenze andavano avanti da molti anni e che la convivenza con l’uomo era diventata ormai impossibile. Anche i vicini hanno confermato i litigi animati ormai quotidiani.