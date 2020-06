Calcio: niente rivoluzione francese, Ligue 1 a 20 squadre

(ANSA) – ROMA, 23 GIU – La Ligue 1 non sarà rivoluzionata. Il massimo campionato di calcio francese, anche nella stagione 2020/21 (quella attuale è stata chiusa con largo anticipo a causa del Covid-19), resterà a 20 squadre. Lo ha deciso, e comunicato poco fa sul proprio account ufficiale di Twitter, l’Assemblea generale della LFP. La decisione di mantenere invariato l’attuale format, come proposto in un primo momento dal Cda, ha ottenuto il 74,49% dei voti. A questo punto, restano da valutare le richieste di Amiens e Tolosa, rispettivamente penultima e ultima in classifica, che avevano chiesto di rimanere nella massima serie. Per entrambi i club l’ultimo appiglio sarà un ricorso alla Federcalcio. (ANSA).