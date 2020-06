Calcio: Milan; Ibra controllo ok, punta al rientro con Spal

(ANSA) – MILANO, 23 GIU – Zlatan Ibrahimovic in queste ore ha svolto un nuovo controllo al polpaccio infortunato: il processo di guarigione, apprende l’ANSA, procede secondo i piani previsti. Ibrahimovic non sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Roma ma punta al rientro per la Spal. Esami anche per Simon Kjaer, uscito ieri contro il Lecce per un infortunio al ginocchio destro rimediato in uno scontro di gioco con Saponara: la risonanza effettuata questa mattina ha escluso un danno legamentoso. I tempi di recupero non sono però ancora noti. Oggi in gruppo, però, dovrebbe rientrare Duarte. Una buona notizia per Pioli che in difesa ha gli uomini contati, con i soli Romagnoli (per altro diffidato) e Gabbia a disposizione. (ANSA).