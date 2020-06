Basket: Banchero diventa cittadino italiano, iter completato

(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Paolo Banchero è ufficialmente un cittadino italiano. L’ala di 208 cm ha ottenuto i documenti che certificano il suo nuovo status e sarà dunque a disposizione del Ct Meo Sacchetti per vestire la Maglia Azzurra. Le procedure per l’ottenimento del passaporto, previste per marzo scorso, erano state interrotte a causa del lockdown dovuto al COVID-19 e riattivate solo nel mese di giugno. “Giocare in Azzurro – ha detto Banchero – per me è motivo di orgoglio anche perché la mia famiglia si sente italiana. Ora ho il passaporto e non vedo l’ora di venire in Italia e cominciare”. Nato il 12 novembre 2002 a Seattle, Paolo Banchero ha giocato alla O’Dea High School nella sua città di nascita e nella stagione appena conclusa, l’ultima prima del College, ha collezionato 22 punti e 11 rimbalzi di media. Paolo non ha ancora deciso l’Ateneo che frequenterà: la scelta ricadrà su uno tra Duke, Gonzaga, Washington, Kentucky, Arizona e Tennessee. Le origini italiane sono quelle liguri di papà Mario, ex giocatore di football. La passione per il basket l’ha ereditata da mamma Rhonda Smith, ex giocatrice in WNBA e nella Nazionale statunitense. (ANSA).