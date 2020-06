Brasile: ancora in fuga moglie di amico Bolsonaro arrestato

(ANSA) – BRASILIA, 23 GIU – La polizia brasiliana ha avviato un’operazione per catturare Marcia Oliveira de Aguiar, moglie di Fabricio Queiros, l’amico del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, arrestato la scorsa settimana per il suo presunto coinvolgimento in uno schema di riciclaggio di denaro. Il blitz è scattato stamani a Belo Horizonte, dove si troverebbe ora la donna, dichiarata latitante, riferisce il sito web del quotidiano O Globo. Gli inquirenti sospettano che si sia nascosta nella casa dei nipoti di Queiros. Secondo le indagini in corso, la signora Oliveira de Aguiar era complice delle attività del marito, detenuto nel carcere di massima di sicurezza di Bangù a Rio de Janeiro. Queiroz per anni è stato consigliere parlamentare del figlio del capo dello Stato, il senatore Flavio Bolsonaro, quando questi era deputato all’Assemblea legislativa di Rio. (ANSA).