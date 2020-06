Coronavirus: previste nuove ‘zone rosse’ in Israele

(ANSAmed) – TEL AVIV, 23 GIU – A fronte del nuovo aumento di infezioni da Covid, in Israele si va verso nuove ‘zone rosse’. La decisione sarà presa nel pomeriggio in una una riunione del cosiddetto Gabinetto coronavirus presieduta dal premer Benyamin Netanyahu. Nella settimana passata già si è intervenuti su alcune cittadine beduine del Negev e in alcune zone di Giaffa, sobborgo a prevalenza arabo di Tel Aviv. Ora però la decisione potrebbe riguardare non solo zone ma aree ben più estese. Negli ultimi giorni i picchi maggiori – di quella che per gli esperti è una seconda ondata della malattia – si sono verificati a Bat Yam, Bnei Brak, Elad, Tel Aviv-Jaffa, Gerusalemme e Petah Tikva. (ANSA).