Alluvione Genova: sindaca Vincenzi patteggia pena a tre anni

(ANSA) – GENOVA, 23 GIU – I giudici della corte d’appello di Genova hanno accolto la richiesta di patteggiamento a 3 anni dell’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, nel processo d’appello bis per l’alluvione del 2011 che causò la morte di sei donne, di cui due bambine. Vincenzi era stata condannata in primo e secondo grado a 5 anni, per disastro e omicidio colposo plurimo e falso, ma la Cassazione aveva rinviato a un processo bis di secondo grado per ricalcolare le pene. Hanno patteggiato 3 anni e 4 mesi Gianfranco Delponte e l’ex assessore Francesco Scidone, 2 e 4 mesi Pierpaolo Cha. L’ex coordinatore dei volontari di Protezione Civile, Roberto Gabutti, che era accusato di falso e calunnia, assolto in primo grado, ha patteggiato una condanna a sei mesi. Non ha trovato l’accordo il dirigente comunale Sandro Gambelli, condannato a due anni con la condizionale, dopo aver rifiutato tramite avvocati un patteggiamento a 2 anni e 10 mesi.(ANSA).