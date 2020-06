Olympic Day: campioni on line, è allenamento globale

ROMA. – Il più grande allenamento in contemporanea in tutto il mondo, in diretta dai social e con gli atleti dei diversi comitati olimpici mondiali.

L’iniziativa è andata in scena stamane (dal vivo alle 11:00, ora locale declinata attraverso 20 fusi orari diversi) in occasione dell’Olympic Day, giornata che celebra la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale nel 1894.

Si tratta della campagna successiva al lockdown per il Coronavirus, che ha costretto il mondo a fermarsi determinando il rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Da quel momento quasi 5 mila atleti hanno coinvolto ben 243 milioni di persone online in oltre 50 paesi nella campagna del Cio #StayStrong, #StayActive, #StayHealthy, condividendo i loro allenamenti quotidiani e i suggerimenti su come mantenere una forma fisica e mentale adeguata.

“Celebrare la giornata olimpica – ha spiegato il presidente del Cio Thomas Bach – può sembrare molto diverso rispetto a tutti gli anni precedenti, ma allo stesso tempo, in questa giornata olimpica, il nostro messaggio sul potere dello sport di portare speranza e ottimismo a tutti risuona ancora più forte”.

Per l’Italia, in diretta dal profilo Instagram del Coni, hanno condotto l’allenamento l’olimpionica del nuoto Federica Pellegrini e l’azzurra del pattinaggio di figura Valentina Marchei.

Dal canale Instagram ufficiale del @conisocial, la Divina e la Marchei hanno fatto di tutto per stimolare l’interazione con i tifosi e gli appassionati: “Credo moltissimo nei valori dell’olimpismo”, ha rivelato Valentina Marchei.

“Questo è un progetto che lega tutto il mondo dello sport – ha spiegato Pellegrini – per cercare di far muovere un po’ il mondo”.

Tra un esercizio e l’altro, le due azzurre si sono confrontate sui loro rispettivi sport: “Se ho mai pattinato? Solo una volta a New York”, ha ammesso la nuotatrice. “Mi piacerebbe tanto nuotare – ha replicato la pattinatrice azzurra – peccato che ho paura di farlo in mare, a meno che non sia l’acqua cristallina dei Caraibi”.

Una “paura”, quella del mare, che ha ammesso la stessa Pellegrini. Dopo lo scoglio dei push up da 45” l’allenamento è filato liscio, con le domande e i complimenti dei tanti followers del Coni collegati in diretta.

Tra i campioni che si sono cimentati nel workout in diretta, spicca anche dal Sudafrica l’olimpionico della rana Cameron van der Burgh.