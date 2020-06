Mesa de diálogo abordó el tema sobre las elecciones parlamentarias

CARACAS – El mandatario, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes un encuentro con la mesa de diálogo nacional, en el que se conversó la situación política del país ante la realización de las elecciones parlamentarias, que se llevarán a cabo este año.

“Hemos tenido una conversación intensa, escuchando críticas, propuestas, caminos hacia adelante, una buena conversación en privado, con todos los partidos políticos de la mesa de diálogo nacional que se instaló el año pasado y ha jugado un papel estelar de este camino de paz y que le ha dado buenos resultados para abrir las compuertas de las más amplia participación político para elegir una nueva Asamblea Nacional”, expresó Maduro.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y que duró más de dos horas, el mandatario y la minoría opositora analizaron el desarrollo del primer semestre del año.

“Hemos estado viendo todo el desarrollo de este segundo semestre, todo el proceso de convocatoria y participación de elecciones, de lo que será la nueva Asamblea Nacional que el pueblo de Venezuela va a elegir de manera libre, diversa, plural, democrática”, indicó Maduro.

Participaron, por el gobierno Nacional, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

Por los partidos opositores, estaban presentes el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano; así como los políticos Claudio Fermín, Javier Bertucci, Rafael Marin, Luis Romero, Felipe Mujica y Segundo Meléndez.

Entre los acuerdos alcanzados, desde la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional; se encuentra la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), para convocar a los comicios de este año.

“Farsa electoral”

El diputado Alfonso Marquina (EC-Lara) reiteró este martes que la oposición no participará en elecciones parlamentarias porque las autoridades del CNE las nombró el TSJ/ANC.

Aseveró que desde el Comité de Postulaciones de la AN se hicieron todos los esfuerzos para designar las nuevas autoridades. “¿Lo que monta el régimen son elecciones o es una farsa? En la AN se nombró el comité, se esperó por la reincorporación de los diputados chavistas, nombramos el comité, logramos la representación de la sociedad civil, Ángel Medina (PJ-Bolívar) hizo todos los esfuerzos para lograr el proceso, aún después del asalto militar del 5 de enero”.

“La comisión se trasladó al Palacio Legislativo y ahora sale un falso TSJ que pretende nombrar un falso CNE, donde vemos que los que designan son los mismos designados, son los mismos magistrados que se autodesignaron como miembros del CNE, todo para seguir con el secuestro de la voluntad popular”.

“Hay un falso tribunal que designa una falsa directiva de la AN porque sacan una sentencia que dice que Parra es el presidente de la AN, pero no dicen en qué se basaron para decir esto, nombran un falso TSJ, un falso CNE y aparte, nombran falsas directivas para los partidos políticos”, fustigó.

Marquina recordó que en 2018 no participaron en las elecciones presidenciales porque sabían que no había las condiciones reales.

Por su parte, el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica CEPyG-UCAB exhorta a que se imponga la racionalidad, el respeto a la Constitución Nacional, los derechos políticos de los ciudadanos, y los principios fundamentales de la democracia. Calificó a las acciones del TSJ de un nuevo retroceso en el estado de las libertades ciudadanas y los derechos políticos para escoger a sus representantes a través de elecciones libres, justas y transparentes.