NAPOLI. – Era ancora agli arresti domiciliari Emilio Fede, e non poteva lasciare la sua abitazione nel Milanese. Per questa ragione è stato sottoposto ad arresto ieri sera a Napoli, con l’accusa di evasione. Una volta ricevuta la segnalazione dai colleghi di Segrate, due carabinieri di Napoli sono andati a cercarlo a casa della moglie dove però non c’era.

Altri due lo hanno trovato a cena in un ristorante del lungomare di Napoli. Un carabiniere, un ufficiale, in borghese come anche l’altro che attendeva, si è avvicinato all’ex direttore del Tg4 che era in compagnia della moglie, per informarlo della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Infine, a bordo di una vettura ‘civile’, passando per strade secondarie, Emilio Fede è stato accompagnato nell’albergo del lungomare dove si trova tuttora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.