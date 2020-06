Cina: Wuhan, sostegno finanziario per ristorazione

WUHAN. – Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei in Cina centrale, duramente colpita dall’epidemia di COVID-19, ha offerto un sostegno finanziario ai ristoranti per riprendere le attività.

La Wuhan Rural Commercial Bank offrirà 5 miliardi di yuan (circa 707 milioni di dollari) di credito ai fornitori di servizi di ristorazione della città, che potranno anche richiedere il sussidio per gli interessi da parte del governo.

A Wuhan sono registrati 51.000 fornitori di servizi di ristorazione, con circa 500.000 persone occupate.

Liu Lixin, responsabile dell’ufficio locale finanziario, ha affermato che per mitigare l’impatto dell’epidemia, la città ha stanziato oltre 60 miliardi di yuan per sostenere le micro, piccole e medie imprese e le aziende private nei settori dell’economia reale, compresi i servizi di ristorazione, offrendo 3 miliardi di yuan in contributi in conto interessi.

Ad oggi, oltre 6.700 imprese hanno ricevuto un sostegno finanziario che supera i 42 miliardi di yuan in totale.

I ristoranti hanno assistito ad un ritorno di circa il 40% dei clienti, mentre la cifra per il settore delle consegne alimentari ha raggiunto l’80%. Lo rivela Liu Guoliang, responsabile dell’associazione dell’industria alimentare e delle bevande di Wuhan.

Un gruppo di collegamento inviato dal Consiglio di Stato, il governo cinese, nello Hubei ha richiesto anche al governo locale e alle imprese di utilizzare il sostegno finanziario del governo centrale per superare le difficoltà: riduzioni ed esenzioni di interessi e rimborsi estesi, per aiutare le imprese locali, soprattutto le micro, piccole e medie imprese.