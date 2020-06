Venezuela mantiene una deuda millonaria con la ONU

CARACAS – Venezuela atribuyó a las sanciones de Estados Unidos la culpa del impago de sus obligaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de una carta al secretario general del organismo este lunes.

La fuerte deuda pendiente que posee la nación caribeña le ha impedido desde enero votar en el organismo mundial. Caracas le debe a la ONU decenas de millones de dólares para su presupuesto operativo y para sus operaciones de mantenimiento de la paz. Para recuperar sus derechos de voto, Venezuela tendrá que aportar casi 22 millones de dólares en cuotas impagadas.

La semana pasada, Venezuela fue el único de los 193 miembros de la ONU que no pudo votar al nuevo jefe de la Asamblea General o en las elecciones de los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el año 2021-22, por no estar solvente con sus compromisos.

Las sanciones estadounidenses “nos han impedido transferir satisfactoriamente los fondos necesarios a las cuentas bancarias de las Naciones Unidas situadas no solo en los Estados Unidos sino también en otros países”, señala la misiva del embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, fechada el 15 de junio y dirigida al secretario general, Antonio Guterres.

“Cada vez que hemos intentado realizar la transferencia correspondiente, se ha rechazado la transacción o se han devuelto los fondos a nuestras cuentas bancarias, en el mejor de los casos”, explica el representante de Nicolás Maduro.

Destacó que en otras ocasiones, los fondos habían sido “congelados o confiscados” debido a las sanciones impuestas por la administración de Trump, o a las amenazas de su gobierno a las instituciones financieras implicadas en las transacciones.

“Venezuela, como miembro responsable de la comunidad internacional, siempre ha tenido tanto la voluntad política como la capacidad financiera de cumplir, de manera oportuna, sus obligaciones con la Organización”, afirmó Moncada.

Solicitó al secretario general de la organización “buscar una solución financiera” que le permita a Venezuela transferir “de modo seguro” los fondos a las cuentas bancarias de la ONU.

“Disponemos de los recursos financieros para satisfacer nuestra obligación con las Naciones Unidas, tenemos el dinero para hacer frente al pago mínimo necesario (21.552.932 dólares) y estamos más que dispuestos a hacerlo”, aseguró.

El gobierno estadounidense lidera una campaña internacional para impulsar la salida del poder de Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce por catalogarla de fraudulenta y a quien acusa de corrupción y graves abusos de los derechos humanos.

En ese contexto, Washington ha impuesto sanciones al gobierno de Maduro, por quien pide además una millonaria recompensa luego de que la justicia estadounidense lo inculpara de “narcoterrorismo” y otros delitos criminales.