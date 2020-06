Papa: mette all’asta maglia Harlem Globetrotters

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 24 GIU – Prosegue l’asta di solidarietà ‘We Run Together’ per il personale degli ospedali di Bergamo e Brescia messi a dura prova dall’emergenza coronavirus. Oggi entra nel vivo il terzo “lotto” (atleti e squadre si alternano ogni 10 giorni fino all’8 agosto) con un altro dono personale del Papa: dopo la bici di Peter Sagan, va all’asta la maglia che gli Harlem Globetrotters gli hanno regalato per nominarlo “onorario” del loro team. “È nello stile di Alex Zanardi, e di Papa Francesco, che l’asta We Run Together sta non solo raccogliendo fondi per ringraziare gli infermieri lombardi ma anche testimoniando il vero volto dello sport, tra solidarietà e inclusione”, sottolineano dal Vaticano. Lanciata e sostenuta proprio dal Papa, attraverso la ‘sua’ Athletica Vaticana, l’asta (www.charitystars.com/WeRunTogether) ha visto Zanardi tra i primi ad aderire, con il dono del body indossato per vincere nel 2016 le Paralimpiadi di Rio de Janeiro. E a proposito di testimoni di inclusione scendono in pista – dopo Zanardi e Bebe Vio – anche Nicole Orlando e Monica Contrafatto. Con loro due “donne d’oro” come Dorothea Wierer e la campionessa olimpica di judo Giulia Quintavalle che hanno mezzo a disposizione i loro “attrezzi da lavoro” autografati. Per rilanciare la “cultura dell’incontro”, cara al Papa, sarà possibile allenarsi con Yeman Crippa e con tre campioni dello sci: Kristian Ghedina, Manfred e Manuela Moelgg. E poi ecco il “ring della solidarietà” con Nino Benvenuti e i guantoni olimpici di Clemente Russo. Fino alle maglie, autografate, dei capitani delle nazionali di volley: Cristina Chirichella e Ivan Zaytsev. Nei prossimi “lotti” scenderanno in campo squadre di seria A e moltissimi campioni e team internazionali che si aggiungono così alla Ferrari, Luna Rossa, Francesco Totti, Federica Pellegrini, Filippo Tortu, Sofia Goggia, Antonio Rossi, Tania Cagnotto, Gianmarco Tamberi, Arianna Fontana e i fratelli Abbagnale: tutti già presenti, nei primi due “lotti”, con la proposta di oggetti o esperienze sportive, insieme a un suggestivo amarcord di Pietro Mennea.