Coronavirus: Parigi, chiuse per casi isolati due elementari

(ANSA) – PARIGI, 24 GIU – Prime chiusure di scuole elementari a Parigi per casi di Covid-19 dopo la riapertura di una decina di giorni fa e quella, a frequenza obbligatoria, di lunedì scorso. Oggi è stata decisa la chiusura della scuola Saint-Merri-Renard, nel Marais, dopo la scoperta di un caso di coronavirus. Si tratta – si è appreso dalle autorità sanitarie – di “una sola persona” che perè sarebbe stata in contatto “con parecchi insegnanti e allievi”. Stessa procedura per il caso della scuola Lamoricière, chiusa ieri, nel XII arrondissement, dove si sono invece registrati 3 casi. Disposto l’isolamento per le persone che sono state in contatto con i casi di Covid e la precauzione di restare in casa per tutti coloro che frequentano le due scuole. Nessuno dei due istituti rappresenta un “cluster” e non risultano altre scuola con casi. (ANSA).