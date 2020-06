Donna scomparsa nel Bolognese, ricerche dei Carabinieri

(ANSA) – BOLOGNA, 24 GIU – I carabinieri hanno avviato le ricerche per trovare una donna scomparsa lunedì a Monterenzio, sulle montagne bolognesi. Alessandra Tartaglia, 43 anni, è uscita di casa intorno alle 21, il fidanzato, non avendo più sue notizie, si è rivolto ai militari che, da martedì hanno iniziato le ricerche in tutta la zona. Passati al setaccio aree verdi e corsi d’acqua, sono impegnati anche i cani molecolari. Quando si è allontanata dalla sua abitazione, la 43enne, uscita senza il telefono cellulare, indossava una camicia gialla lunga e un paio di ciabatte. (ANSA).