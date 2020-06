(ANSA) – TORINO, 24 GIU – “Non vendo Belotti, non vedo perché dovrei”: Così il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Radio 1. “Ho rifiutato offerte importanti per lui e non me ne sono pentito, anzi ho fatto bene” ha proseguito a proposito del capitano granata. Sulla gara di ieri sera contro l’Udinese, prima vittoria dell’era Longo: “Abbiamo fatto bene, ho visto una squadra solida e compatta: – ha detto Cairo -meritavamo i tre punti già contro il Parma, è normale soffrire quando sei costretto a vincere”. (ANSA).