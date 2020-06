(ANSA) – WASHINGTON, 24 GIU – Gli Usa hanno registrato oltre 35 mila nuovi casi di coronavirus nella giornata di ieri, un record da fine aprile e la terzo totale più alto dall’inizio della pandemia. Lo scrive il New York Times sulla base del proprio database. I casi continuano ad aumentare in 26 Stati su 50, prevalentemente nel sud e nell’ovest. Nuovi record giornalisti in Texas (oltre 5000 casi) e in Arizona (piu’ di 3600 casi). (ANSA).