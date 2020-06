(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Brooks Koepka è costretto a saltare il Travelers Championship, terzo evento post pandemia al via domani nel Connecticut. Il suo caddy, Ricky Elliott, è risultato positivo al Covid-19 e l’ex numero uno al mondo ha deciso di non prendere parte al gtorneo del Pga Tour. “Penso sia la cosa giusta da fare – le dichiarazioni dell’americano a Golfweek – per proteggere tutti gli altri addetti ai lavori. Ricky ha tutto il mio sostegno e affetto”. Dopo la notizia circa la positività di Cameron Champ e quella di Ken Comboy, portaborse di Graeme McDowell, un nuovo scossone scuote il massimo circuito americano di golf maschile. Che perde un pezzo da novanta come Koepka (in attesa di conoscere il risultato del tampone), ex numero 1 mondiale (ora quarto nel ranking), e si ritrova a fare i conti con l’allarme pandemia. (ANSA).