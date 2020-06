(ANSA) – WASHINGTON, 24 GIU – Il vice portavoce della Casa Bianca Hogan Gidley lascia la presidenza per diventare dal primo luglio il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso tycoon, definendolo un “membro forte, leale e affidabile del team, che so fara’ un lavoro straordinario”. Gidley rimpiazzera’ l’ex ‘campaign press secretary’ Kayleigh McEnany, che il mese scorso e’ diventata portavoce della Casa Bianca. Fonti dell’amministrazione hanno precisato a Fox News che la nomina non e’ una risposta al flop di pubblico del comizio di Tulsa. Di sicuro pero’ Gidley – ex direttore della comunicazioni per l’allora candidato presidenziale repubblicano Rick Santorum – serve a rafforzare il collegamento tra la campagna e la Casa Bianca.(ANSA).