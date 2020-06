(ANSA) – NEW YORK, 24 GIU – Dopo la lotta alle statue di personaggi considerati simboli del razzismo e del colonialismo, tra cui Cristoforo Colombo, nel mirino potrebbe finire anche il Mount Rushmore, il monte dove sono scolpiti nella roccia i giganteschi volti dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Secondo il commentatore conservatore Ben Shapiro e’ solo questione di tempo prima che la protesta seguita all’uccisione di George Floyd a Minneapolis arrivi fino alla montagna del South Dakota, che rappresenta uno dei monumenti iconici degli Stati Uniti. “Sono tutte statue, non si limitano ai monumenti confederati… Siamo a cinque secondi dal movimento ‘Blow up Mount Rushmore’ (‘far esplodere il Mount Rushmore”), ha scritto su Twitter. “Non sotto il mio controllo”, ha risposto la governatrice del South Dakota Kristi Noem. L’ex presidente Roosevelt e’ gia’ finito nel mirino: giorni fa, il Museo di Storia Naturale di New York ha deciso di rimuovere la sua statua dall’ingresso davanti a Central Park. (ANSA).