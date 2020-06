(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 24 GIU – La comunità medica del Messico sta seguendo con attenzione l’inedito evento della nascità, giorni fa a San Luis Potosí, capitale dell’omonimo Stato messicano, di tre gemelli affetti da coronavirus, pur essendo i loro genitori risultati negativi al test del Covid-19. Il ministro della Sanità locale, Mónica Liliana Rangel, ha dichiarato al quotidiano El Pulso che i tre neonati sono ancora ricoverati nell’Ospedale centrale della città e si trovano “in condizioni stabili” e senza bisogno di assistenza respiratoria. Ad uno dei tre, ha precisato la responsabile, sono stati somministrati antibiotici perché presentava sintomi di polmonite, ma “le sue condizioni stanno migliorando con il passare delle ore” e “si sta alimentando oralmente, come i suoi due fratellini”. La sorpresa dei sanitari è dovuta al fatto che dopo aver eseguito, quattro ore dopo la nascita, il test che ha evidenziato la presenza del coronavirus, padre e madre sono stati sottoposti a loro volta ad una prova, che ha dato esito negativo. “Visto che il periodo di incubazione del virus prima di svilupparsi nell’apparato respiratorio è fra due e sette giorni – ha ancora detto Rangel – dobbiamo presupporre che il contagio dei piccoli sia avvenuto durante la gestazione per una infezione passata”. Per questo il caso è stato segnalato al Comitato di esperti consulenti dello Stato perché ci troviamo di fronte ad una situazione che va approfondita, trattandosi di un fatto che non riguarda solo San Luis de Potosí ma l’intera comunità scientifica”.(ANSA).