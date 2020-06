Brexit: Barnier, il vero momento sarà ad ottobre

(ANSA) – BRUXELLES, 24 GIU – “Il vero momento sarà ad ottobre, dovremo essere pronti per una bozza di accordo per il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo se vogliamo ratificarlo entro la fine dell’anno”. Lo ha detto il capo negoziatore Ue Michel Barnier intervenendo ad un briefing virtuale organizzato dall’European Centre of Policy Epc, ricordando che Londra non ha chiesto un’estensione del periodo di transizione dopo dicembre. “Dobbiamo essere realistici da entrambe le parti e trovare un accordo intelligente che limiti gli shock sia per il Regno Unito che per il mercato unico” europeo. “Ma devo essere chiaro, non vedo progressi” nei negoziati facendo riferimento ai vari settori tra cui il level playing field, ma anche altri come la pesca. “Faremo tutto ciò che è nel nostro potere per raggiungere un accordo, saremo costruttivi e anche creativi ma non sacrificheremo mai gli interessi europei per il beneficio del Regno Unito. Un accordo comunque è ancora possibile”, ha concluso Barnier.(ANSA)