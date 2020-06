Mo: appello Onu e Lega Araba per stop annessioni Israele

(ANSA) – NEW YORK, 24 GIU – Onu e Lega Araba hanno lanciato un appello congiunto ad Israele affinché abbandoni i piani per annettere parti della Cisgiordania occupata, nel corso di una riunione in video conferenza del Consiglio di Sicurezza. “Chiedo al governo israeliano di abbandonare i piani di annessione”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ribadendo l’obiettivo di una soluzione dei due stati. Il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit ha sottolineato a sua volta che l’annessione “distruggerà ogni prospettiva di pace in futuro”. “La possibile mossa da parte del governo israeliano costituirebbe, se attuata, una seria minaccia alla stabilità regionale”, ha aggiunto. La riunione del Consiglio e’ stata l’ultima prima della prevista data di annessione del 1 luglio. (ANSA)