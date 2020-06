Polonia: sondaggio, Duda potrebbe perdere al ballottaggio

(ANSA) – VARSAVIA, 24 GIU – Il presidente polacco Andrzej Duda, oggi negli Stati Uniti per una visita lampo e un incontro con Donald Trump, potrebbe perdere il suo incarico al ballottaggio del 12 luglio, dopo aver ottenuto un vantaggio al primo turno delle presidenziali, in agenda domenica 28 giugno. È quello che emerge dal sondaggio realizzato in Polonia fra il 22 e il 23 giugno scorso dall’istituto Ipsos, il quale informa che al primo turno Duda potrebbe raccogliere il 40% delle preferenze contro il 27% di voti del principale rivale, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, candidato della Coalizione civica di opposizione, e contro il 10% delle preferenze di Szymon Holownia, giornalista cattolico che si presenta come indipendente. Nel ballottaggio, invece, Trzaskowski potrebbe distanziare Duda, ottenendo il 47% dei voti, contro il 43 dell’avversario. Il partito al governo Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski avrebbe voluto organizzare le presidenziali nonostante la pandemia il 10 maggio scorso, ma è stato costretto dall’opposizione al rinvio. I 30 milioni di elettori polacchi hanno ora la facoltà di votare nei seggi oppure per corrispondenza. Ben 387 mila polacchi, un numero record, voterà all’estero. (ANSA)