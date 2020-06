MOSCA. – La processione laica sulla Piazza Rossa in ricordo della vittoria sovietica nella Grande Guerra Patriottica – come i russi chiamano il Secondo conflitto mondiale – si è finalmente tenuta. In pompa magna, nonostante la pandemia.

L’anniversario d’altra parte è ‘tondo’ (il 75esimo) e Vladimir Putin si è tolto lo sfizio, rivolgendosi alle truppe agghindate davanti alle mura del Cremlino, di ricordare al mondo che “è stata l’Unione Sovietica a battere il male assoluto del nazismo e a liberare i tedeschi”.

Parole che in Europa e in America potrebbero apparire come revisionismo bello e buono ma che in realtà, nella nazione dei 23 milioni di morti e degli assedi di Stalingrado e Leningrado, suonano più che appropriate. Putin ha comunque ricordato gli “alleati” e l’importanza dell’apertura del “fronte occidentale nel 1944”.

Il discorso si è chiuso con un riferimento all’oggi. “La Russia – ha detto – sa quanto siano importanti il dialogo e la cooperazione internazionale, specie per creare un sistema credibile di sicurezza comune in un mondo che cambia rapidamente”.

Lo zar si è quindi accomodato per ammirare la sfilata di missili e carri armati, nel giorno esatto in cui, 75 anni fa, marciarono i soldati reduci dal fronte. Un fatto inedito, dato che da allora la parata si tiene il 9 maggio e solo il coronavirus è riuscito a scalzarla dal calendario.

Per Putin passato e futuro s’intrecciano sull’acciottolato della Piazza Rossa. L’occasione, naturalmente, è squisitamente politica. Davanti al palco vip oltre ai gioielli dell’industria bellica russa sfilano delegazioni inviate da 13 Paesi (principalmente dell’ex Urss ma anche Cina, India e Serbia) mentre accanto allo zar vi sono capi di Stato e di governo di 10 nazioni.

Certo, mancano big come Emmanuel Macron e Angela Merkel (pure il premier italiano Giuseppe Conte era stato invitato) ma l’epidemia ha travolto e stravolto ogni piano. La sicurezza, giura il Cremlino, è stata garantita da rigidi protocolli, compresa la quarantena per i militari stranieri e gli 80 veterani invitati sul palco (debitamente distanziati) nonché test a iosa. Ma di mascherine se ne sono viste ben poche.

Il tema è spinoso perché la Russia viaggia a colpi di 7mila casi al giorno (in netta discesa) e da più parti si è detto che Mosca ha accelerato la revoca delle misure restrittive proprio per consentire un clima festivo alla parata. Ma il Covid è sempre in agguato. Lo sa bene il presidente del Kirghizistan, Sooronbai Jeenbekov, che ha dovuto saltare la Piazza Rossa poiché, dopo essere atterrato nella capitale russa, due membri della sua delegazioni sono risultati positivi al tampone (ora sono tutti in isolamento).

Insomma, i rischi in un evento di massa di questo tipo restano. Non a caso il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin aveva esortato i suoi concittadini a guardarsi lo spettacolo “in televisione”. Ma la gente è in giro. Complice il giorno di vacanza e la bellissima giornata di sole: un clima gioioso voluto e cercato. Tra poco, il primo luglio, si terrà il referendum sulla riforma costituzionale, chiave per le sorti di Putin e del Paese. Tutto si tiene.