ROMA. – Un compleanno singolare quello di Lionel Messi che oggi compie 33 anni. A mezzanotte l’argentino era ancora in campo nella sfida contro l’Athletic Bilbao, vinta dal Barcellona con un gol di Rakitic su assist della “pulce”. Oggi gli auguri per il numero 10 blaugrana – che si è allenato con i compagni – non si contano e sui social va in scena anche l’annoso dibattito su chi tra l’argentino e Cristiano Ronaldo, sia il migliore.

Un dibattito destinato a durare ancora a lungo: sia l’argentino, vincitore di 6 palloni d’oro, sia il portoghese hanno intenzione di calpestare il rettangolo verde ancora.

Gli auguri arrivano da tutto il mondo. Il Barcellona lo ha festeggiato con un affettuoso messaggio sui social network. Un montaggio audiovisivo con diverse sue foto modificate come se fossero dei disegni. “Un giorno speciale. Un giocatore unico Complimenti Leo!” si legge nel messaggio che accompagna la composizione fotografica, pubblicata in tre lingue (inglese, spagnolo e catalano).

Messaggi di congratulazioni e auguri fin dalla mezzanotte sono arrivati al fuoriclasse del Barça anche dalla sua Argentina. Un compleanno originale, il primo trascorso a Barcellona complice il tour de force imposto dalla ripresa del campionato post emergenza coronavirus.

Da anni Messi aveva sempre concordato di essere in vacanza in questo periodo perché la stagione era finita o che era concentrato con la squadra argentina per giocare alcune competizioni internazionali.