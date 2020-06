(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Manchester United e Wolverhampton hanno vinto i rispettivi incontri della 31/a giornata di Premier League e procedono appaiati al quinto posto, con 49 punti, tenendo accesa la sfida per un posto in Europa. A fare le spese del largo successo dei Red Devils – 3-0 nel segno del francese Martial, unico marcatore – è stato lo Sheffield United, che nelle tre gare disputate dopo la ripartenza del campionato ha messo insieme solo un punto, incassato sei reti e abbandonato i sogni di coppa. E’ stato invece Jimenez a segnare la rete del successo dei Wolves a spese del percolante Bournemouth, che resta fermo al penultimo posto con l’Aston Villa e il West Ham a quota 27. Il Villa ha fatto un passettino pareggiando 1-1 a Newcastle, mentre sembra condannato il Norwich, che ha perso 1-0 in casa con l’Everton ed è ultimo da solo a quota 21. (ANSA).