Rugby:Mandela a Pienaar, ‘posso vestire maglia Springboks?’

(ANSA) – JOHANNESBURG, 24 GIU – In Sudafrica tiene banco il rugby. Nel giorno in cui si celebra il venticinquennale dello storico trionfo nel Mondiale di casa del 1995, che diede un notevole alla pacificazione e integrazione della nazionale arcobaleno, il paese apprende con ansia la notizia che il ct di un altro trionfo iridato, quello dell'anno scorso in Giappone, Rassie Erasmus, è malato. Soffre, fin da prima dell'avvio del torneo nipponico, di una rara malattia del sistema immunitario che potrebbe essergli fatale. Il tecnico era riuscito a tenere nascosta la cosa ai suoi giocatori, che poi avevano vinto la loro terza Coppa del Mondo, battendo in finale l'Inghilterra. Ma in prima pagina finiscono le rivelazioni di uno dei campioni del mondo del 1995, Balie Swart, che ha raccontato come Nelson Mandela, "45 minuti prima dell'inizio della finale mondiale", contro la Nuova Zelanda di Jonah Lomu, andò negli spogliatoi degli Springboks, "e da una busta di plastica tirò fuori una replica della nostra maglia n.6, quella del nostro capitano Francois Pienaar e, con un'umiltà degna del grandissimo uomo che era, gli chiese se poteva indossarla. Fu un gesto che ci colpì, ci guardammo l'uno con l'altro, meravigliandoci che un Capo di Stato ci chiedesse l'autorizzazione, e Francois fu contentissimo di quella richiesta". Così Mandela andò a sedersi in tribuna d'onore e a fine partita, vestito con la maglia n.6 degli Springboks, scese in campo e consegnò a Pienaar la Coppa del Mondo che il Sudafrica aveva appena vinto. "E io non dimenticherò mai quei momenti – racconta Swart – e poi quando il nostro pullman ci ha riportato in albergo e ho visto gente di tutte le razze correrci dietro. Fu incredibile vedere cosa avesse significato la nostra vittoria per il Sudafrica e la sua gente".