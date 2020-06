(ANSA) – BRUXELLES, 25 GIU – La ministra dell’economia spagnola, Nadia Calvino, ha presentato la sua candidatura ufficiale per la presidenza dell’Eurogruppo. Lo ha annunciato su twitter. “Con l’impegno di continuare a lavorare per una zona euro forte e prospera a beneficio di tutti i cittadini”, scrive la ministra. L’elezione del nuovo presidente è prevista nell’Eurogruppo del 9 luglio. La Calvino è la favorita per la corsa, e finora l’unica candidata ufficiale. (ANSA).