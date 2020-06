(ANSA) – PALERMO, 25 GIU – “La collina del Caos ad Agrigento sta venendo giù, per colpa dell’azione combinata del mare che erode la base e per colpa dell’evidente dissesto idrogeologico a monte”. Lo denuncia l’associazione Mareamico: “Facendo un sopralluogo abbiamo notato una vistosa fuoriuscita di liquami da un canale di drenaggio che, oltre essere causa di crolli, arriva nel mare inquinandolo”. Nella zona del Caos si trova la casa natale di Luiogi Pirandello, trasformata in museo. (ANSA).