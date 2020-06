Morto durante controllo Ps, 2 indagati in vista di autopsia

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GIU – E’ fissato per domani alle 12 il conferimento dell’incarico dell’autopsia per far luce sulle cause della morte di Antonio Marotta, 63 anni, deceduto la sera del 21 giugno a Fidenza durante un controllo di Polizia. La Procura di Parma sull’episodio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e i due poliziotti della Stradale intervenuti sono iscritti nel registro degli indagati, come atto di garanzia proprio in vista dell’autopsia. Sono difesi dagli avvocati Donata Cappelluto e Manuela Mulas, mentre la famiglia di Marotta è assistita dall’avvocato Carlo Ambrosini. Le parti valuteranno se nominare consulenti medico-legali. Da quanto ricostruito finora Marotta era stato fermato e trovato alla guida senza cintura. Era nata un’accesa discussione con i poliziotti e a un certo punto l’uomo si è accasciato e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. (ANSA).